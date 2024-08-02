شاحنتا أسلحة من إيران إلى سوريا.. إلى أين نقلها "حزب الله" العراقي؟

أفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان أنّ إيران أدخلت فجر الجمعة شاحنتيّ أسلحة من العراق إلى سوريا.



وذكر المرصد أن الشاحنتين دخلتا سوريا برفقة سيارتين تابعتين لـ"حزب الله" العراقي عبر البوكمال، وتوجهتا إلى دير الزور شرقي سوريا. (سكاي نيوز)

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