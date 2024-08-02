32
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران.. تعيين "مهندس الاتفاق النووي" مساعداً لبزشكيان
Lebanon 24
02-08-2024
|
06:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كلف وزير الخارجية السابق ومهندس الاتفاق النووي الإيراني محمد جواد ظريف بمهام مساعده للشؤون الإستراتيجية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أكد بزشكيان في رسالة تعيين ظريف أن الأخير سيكون "مسؤولا عن رصد أبرز التطورات الوطنية والدولية ومدى النجاح في تحقيق أهداف الدستور وإبلاغ الرئيس بذلك".
Advertisement
وتولى ظريف حقيبة الخارجية بين عامي 2013 و2021 في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، وكان مقربا من الإصلاحيين لكنه لم يكن ينتمي إلى أي جناح سياسي.
ويعد وزير الخارجية السابق شخصية بارزة في حملة بزشكيان الانتخابية ولعب دورا رئيسيا في فوزه، وفق مراقبين.
وظريف هو مهندس الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران عام 2015 مع المجتمع الدولي، لتخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وفي عام 2018 بدأ الاتفاق يتفكك عندما انسحبت الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض العقوبات على إيران.
وأثناء حملته الانتخابية دعا بزشكيان إلى زيادة انفتاح إيران على العالم لإخراجها من "العزلة"، ووعد بإحياء الاتفاق لرفع العقوبات.
(الجزيرة نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة كبيرة.. هكذا اغتيل اسماعيل هنية في إيران
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة.. هكذا اغتيل اسماعيل هنية في إيران
09:56 | 2024-08-01
01/08/2024 09:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو أثناء حديث أمين عام "الحزب"... هذا ما قام به العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو أثناء حديث أمين عام "الحزب"... هذا ما قام به العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
09:49 | 2024-08-01
01/08/2024 09:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلاب عوني كبير
Lebanon 24
انقلاب عوني كبير
02:15 | 2024-08-02
02/08/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
10:55 | 2024-08-01
01/08/2024 10:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"أصبح مريضاً"... فنان لبنانيّ عن جورج وسوف: "أنا محلو بقعد برتاح"
Lebanon 24
"أصبح مريضاً"... فنان لبنانيّ عن جورج وسوف: "أنا محلو بقعد برتاح"
09:45 | 2024-08-01
01/08/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:48 | 2024-08-02
اعتبرتها "خطيرة"... إسرائيل تُحذّر مواطنيها من السفر إلى 40 دولة
07:27 | 2024-08-02
بالفيديو... دخلا إلى إحدى الشركات وسرقا صرافاً آليّاً
07:17 | 2024-08-02
"تيشاع بآف".. لماذا قد يختار "الحزب" اليوم الأكثر حزناً لدى اليهود للردّ على إسرائيل؟
06:56 | 2024-08-02
استنفارٌ كبير.. ماذا يجري داخل إسرائيل الآن؟
06:49 | 2024-08-02
تاريخياً.. هذه أبرز عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأميركا
06:45 | 2024-08-02
وسط التوتر مع أميركا.. روسيا تجري تدريبات نووية بـ"ذخائر خاصّة"!
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
02/08/2024 14:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
02/08/2024 14:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
02/08/2024 14:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24