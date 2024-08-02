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عربي-دولي

إيران.. تعيين "مهندس الاتفاق النووي" مساعداً لبزشكيان

Lebanon 24
02-08-2024 | 06:38
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كلف وزير الخارجية السابق ومهندس الاتفاق النووي الإيراني محمد جواد ظريف بمهام مساعده للشؤون الإستراتيجية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أكد بزشكيان في رسالة تعيين ظريف أن الأخير سيكون "مسؤولا عن رصد أبرز التطورات الوطنية والدولية ومدى النجاح في تحقيق أهداف الدستور وإبلاغ الرئيس بذلك".
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وتولى ظريف حقيبة الخارجية بين عامي 2013 و2021 في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، وكان مقربا من الإصلاحيين لكنه لم يكن ينتمي إلى أي جناح سياسي.

ويعد وزير الخارجية السابق شخصية بارزة في حملة بزشكيان الانتخابية ولعب دورا رئيسيا في فوزه، وفق مراقبين.

وظريف هو مهندس الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران عام 2015 مع المجتمع الدولي، لتخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي عام 2018 بدأ الاتفاق يتفكك عندما انسحبت الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض العقوبات على إيران.

وأثناء حملته الانتخابية دعا بزشكيان إلى زيادة انفتاح إيران على العالم لإخراجها من "العزلة"، ووعد بإحياء الاتفاق لرفع العقوبات. (الجزيرة نت)
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