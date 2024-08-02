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عربي-دولي

استنفارٌ كبير.. ماذا يجري داخل إسرائيل الآن؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 06:56
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فتحت السلطات المحلية بعدة مدن في إسرائيل الملاجئ، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم "وشيك"، حسبما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن السلطات شرعت، صباح الجمعة، في فتح الملاجئ في عدد من مناطق البلاد، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو.
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وأوضح المصدر أن افتتاح الملاجئ يأتي استعدادا لأي سيناريو قد يحدث في الأيام المقبلة، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة بالرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وفي إطار الإجراءات التحضيرية، تم كذلك إجراء تمرين تدريبي في غرفة عمليات نجمة داوود الحمراء، الخدمة الطبية الرسمية في إسرائيل، كما شمل تمرين آخر عمليات التبرع بالدم في حالات الطوارئ.

وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن تشن إيران، بشكل مباشر أو عبر أذرعها في الشرق الأوسط، هجمات على إسرائيل.

والهجوم الإيراني سيكون ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي تم استهدافه بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، فضلا عن الإعلان الإسرائيلي عن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن القادة العسكريين الإيرانيين "يفكرون في هجوم مشترك بطائرات مسيّرة وصواريخ"، على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا، لكنهم سيحرصون على تجنب الضربات على أهداف مدنية. (سكاي نيوز عربية)
 
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