اعتبرتها "خطيرة"... إسرائيل تُحذّر مواطنيها من السفر إلى 40 دولة

Advertisement

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من السفر إلى 40 دولة مطالبا الإسرائيليين باتخاذ احتياطات إضافية وتجنب إظهار الهوية الإسرائيلية أو اليهودية، بعد التهديدات الإيرانية.وقال المجلس في بيان إنه "في أعقاب الأحداث الأخيرة، أعلنت إيران وحزب الله وحماس عن نيتها الانتقام لاسماعيل هنية، ورئيس الوحدة الاستراتيجية لحزب الله فؤاد شكر. من المحتمل أن تنتقم إيران ووكلاؤها من أهداف إسرائيلية/يهودية في الخارج، مثل السفارات والمعابد اليهودية ومراكز الجالية اليهودية، وما إلى ذلك".وأوصى "الإسرائيليين الذين يخططون لزيارة البلدان التي تُشكّل خطراً عليهم بإعادة النظر بجدية في خططهم، بينما يجب على الإسرائيلي في كافة الوجهات الأخرى الحذر".وقال المجلس إن إجراءات الحماية تشمل "البقاء في حالة تأهب في الأماكن العامة، تجنب إظهار علامات الهوية الإسرائيلية أو اليهودية علنا، وتجنب الأحداث الكبيرة التي لا تؤمنها السلطات المحلية والابتعاد عن التظاهرات والاحتجاجات". (روسيا اليوم)