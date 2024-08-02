مأساة في دولة عربيّة... وفاة شقيقتين في حادث دهس والأب حالته حرجة

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هزّ حادث أليم محافظة المنوفية في مصر، حيث تعرض أب وابنتاه للدهس في شارع باريس في مدينة شبين الكوم.وتم نقلهم إلى المستشفى، غير أن الفتاتين فارقتا الحياة متأثرتين بإصابتهما، فيما حالة والدهما حرجة ويرقد في العناية المركزة. (العربية)