Advertisement

عربي-دولي

مأساة في دولة عربيّة... وفاة شقيقتين في حادث دهس والأب حالته حرجة

Lebanon 24
02-08-2024 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1229652-638582103533618941.jpg
Doc-P-1229652-638582103533618941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هزّ حادث أليم محافظة المنوفية في مصر، حيث تعرض أب وابنتاه للدهس في شارع باريس في مدينة شبين الكوم.

وتم نقلهم إلى المستشفى، غير أن الفتاتين فارقتا الحياة متأثرتين بإصابتهما، فيما حالة والدهما حرجة ويرقد في العناية المركزة. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفاة 6 أشخاص وإصابة 21 بحادث سير في المنيا بمصر (الحدث)
lebanon 24
02/08/2024 17:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع يوقع قتلى وجرحى في مصر
lebanon 24
02/08/2024 17:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة عائلة بأكملها في حادث سير في مصر
lebanon 24
02/08/2024 17:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان في حادث سير في زحلة
lebanon 24
02/08/2024 17:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مصر

حادث سير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:21 | 2024-08-02
10:08 | 2024-08-02
10:00 | 2024-08-02
09:54 | 2024-08-02
09:20 | 2024-08-02
09:08 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24