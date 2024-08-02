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عربي-دولي

عالقون في براغ... ماذا جرى مع إسرائيليين في التشيك؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 09:54
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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حوالي 400 إسرائيلي غير قادرين على السفر جوا من براغ إلى تل أبيب بسبب اضطرابات السفر إلى الشرق الأوسط، مع تصاعد التوتر في المنطقة.

وذكر التقرير أن "400 إسرائيلي تقطعت بهم السبل في براغ لمدة يومين بعد أن ألغت شركة طيران أركيا رحلة من جمهورية التشيك إلى إسرائيل بسبب الوضع الأمني".
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كما عرضت القناة قائمة محدثة للرحلات الجوية الملغاة وشركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى إسرائيل، بما في ذلك دلتا، يونايتد إيرلاينز، لوفتهانزا، الخطوط الجوية النمساوية، خطوط بروكسل الجوية، طيران الهند، فلاي دبي. (روسيا اليوم)
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