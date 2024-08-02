رسمياً.. كامالا هاريس تحصد "العدد اللازم" للترشح عن الحزب الديمقراطي

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حصلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، على ما يكفي من الأصوات لضمان ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب في تشرين الثاني، على ما أعلنت اللجنة الوطنية الديمقراطية، وبحسب ما أكد عدد من وكالات الانباء العالمية.وكانت هاريس المرشحة الوحيدة في الاقتراع الالكتروني الذي استمر خمسة أيام، بعدما وقع 4000 مندوب على عرائض تدعم ترشحها.وعليه، قال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي "إنّ كامالا هاريس حصلت رسمياً على العدد اللازم من أصوات المندوبين للترشح عن الحزب كأول امرأة ملونة تمثله في انتخابات الرئاسة الأميركية".