خطوة جريئة.. بنوك كبرى تتجه للاستثمار في "بيتكوين"!

من المتوقع دخول بنوك أميركية كبرى سوق الاستثمار في العملات المشفرة من بينها "مورغان ستانلي". وتمكنت عملة بيتكوين من تحقيق مكاسب طفيفة في التعاملات الصباحية الجمعة حيث ارتفعت إلى ما يزيد عن 65000 دولار، لكنها سرعان ما تراجعت إلى 62900 دولار بانخفاض حوالي 2% في التعاملات النهارية، وفق بيانات موقع كوين ديسك المتخصص في العملات المشفرة. وتراجع مؤشر CoinDesk 20 الأوسع نطاقاً بشكل أكبر، حيث انخفض بنسبة 3%.

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ووفق تقرير "كوين ديسك"، تراجعت كذلك عملات إيثريوم (ETH)، وسولانا (SOL)، ويونيسواب (UNI)، وتشين لينك (LINK)، حيث تراجع كل منها بنسبة تراوحت 4 و5%. ووفق تقرير "كوين ديسك"، تراجعت كذلك عملات إيثريوم (ETH)، وسولانا (SOL)، ويونيسواب (UNI)، وتشين لينك (LINK)، حيث تراجع كل منها بنسبة تراوحت 4 و5%.

ويبدو أنّ عمليات البيع للعملات المشفرة جاءت رداً على إجراءات التشديد النقدي البسيطة التي اتخذها بنك اليابان يوم الأربعاء، والذي رفع سعر الإقراض القياسي إلى 0.25% من النطاق السابق الذي يتراوح بين 0% و0.1%.



ولكن من المتوقع أن تعود بيتكوين للارتفاع بعد تقارير بنكية أميركية، وقد سمح بنك مورغان ستانلي لمستشاريه الماليين الذين يزيد عددهم عن 15000 ببيع أسهم IBIT التابعة لشركة BlackRock وشركة Fidelity’s FBTC، حسبما ذكرت قناة سي إن بي سي الجمعة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.



وسيحتاج العملاء إلى أن تكون لديهم قيمة صافية لا تقل عن 1.5 مليون دولار. وفعلياً، فقد استقطبت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، في كانون الثاني، الآمال بأن أدوات الاستثمار ستجذب الجيوب العميقة للمؤسسات المالية إلى العملات المشفرة.

ومع ذلك، فإنّ البنوك الكبرى مثل "مورغان ستانلي" غالباً ما تكون لديها عمليات مطولة للامتثال والمراجعة قبل الموافقة على الأموال التي سيتم تقديمها لعملائها.



ووفقاً للتقرير، اتخذ البنك، الذي يحتفظ بأصول تحت الإدارة بقيمة 1.5 تريليون دولار، هذه الخطوة استجابة لطلب العملاء.

ويمتلك "مورغان ستانلي" 269.9 مليون دولار من صندوق Bitcoin Trust (GBTC) الخاص بـGrayscale اعتباراً من 31 آذار، في إشارة إلى أنه ربما خطط لتقديم صناديق استثمار متداولة للعملاء في وقت ما. (العربي الجديد)