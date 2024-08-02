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عربي-دولي

هاريس تضم أعضاء بارزين بحملة أوباما إلى فريقها

Lebanon 24
02-08-2024 | 18:03
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قال مصدر مطلع لرويترز أن "حملة نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، ضمت ثلاثة مستشارين كبار من بينهم خبيران استراتيجيان بارزان قادا حملة الرئيس السابق، باراك أوباما، للفوز بولايتين متتاليتين".
وأوضح المصدر أن "ديفيد بلوف، الذي عمل مديراً لحملة أوباما الرئاسية، في عام 2008، وكان مساعدا بارزا خلال فوزه، في عام 2012، انضم إلى حملة هاريس للرئاسة للعب دور مستشار كبير بها".
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وتنضم إلى حملة هاريس أيضاً ستيفاني كاتر، وهي عضوة بالحزب الديمقراطي وخبيرة في مجال العلاقات العامة عملت سابقا مديرة للعلاقات العامة بالبيت الأبيض ونائبة لمدير حملة أوباما. وستنضم إلى الحملة للاضطلاع بدور مستشارة رفيعة للتواصل الاستراتيجي. ومن بين المشاركين الآخرين في حملتي أوباما انضم ميتش ستيوارت لتولي دور مستشار كبير لشؤون الولايات المتأرجحة.
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