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زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب قرب جزيرة فلبينية

Lebanon 24
02-08-2024 | 23:22
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قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب قبالة الساحل الشرقي لجزيرة مينداناو في الفلبين يوم السبت، وفق ما نقلته رويترز. 

وذكر المركز إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
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وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال بلغت قوته 6.8 درجة.

وقال المركز الوطني الأميركي للتحذير من تسونامي إنه لا يوجد تهديد بتسونامي بسبب الزلزال.

وأشارت وكالة الزلازل الفلبينية إلى أنها لا تتوقع أضرارا من الزلزال البحري لكنها حذرت من توابع.

وتقع الفلبين في "حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث النشاط البركاني والزلازل أمر شائع.
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