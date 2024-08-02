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الرد خلال بضعة أيام إلى أسبوع.. خبير إيراني ينشر صورة صواريخ ويُهدد: غادروا إسرائيل إنها قادمة

Lebanon 24
02-08-2024 | 23:32
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دعا خبير سياسي إيراني إلى مغادرة إسرائيل، وسط استعداد إسرائيلي لرد إيراني وشيك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

فقد قال محمد مرندي وهو خبير إيراني عمل مستشاراً للوفد الإيراني المفاوض في فيينا، بشكل غير مباشر إن على الجميع في إسرائيل مغادرة البلاد، وكتب في منشور عبر منصة "إكس"، على صورة صواريخ تنطلق للجو "غادروا.. إنها قادمة"- في إشارة إلى إسرائيل-.
 
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من جانبه، قال دبلوماسي إيراني لـصحيفة "وول ستريت جونال" الأميركية، إن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء" والرد سيكون "ثقيلا".

في غضون ذلك، تحدث الإعلام الإيراني عن "مشاهد استثنائية وتطورات مهمة في الساعات القادمة".

وقال مذيع القناة الثالثة في إيران، أمس الجمعة "خلال ساعات قليلة سيشهد سكان العالم مشاهد مذهلة".

"الرد خلال بضعة أيام إلى أسبوع"
لكن مسؤول أميركي رجح لـ"وول ستريت جورنال" أن الرد الإيراني سيكون خلال بضعة أيام إلى أسبوع.

تأتي هذه التطورات، في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.

بينما اعلن البنتاغون أمس الجمعة أن الولايات المتحدة تخطط لتعزيز قدراتها الدفاعية في الشرق الأوسط لحماية القوات الأميركية والمساعدة في الدفاع عن إسرائيل.


أشد العقاب
وتوعّد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

كما أعلن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري الخميس أن طهران تدرس حالياً مع الفصائل الموالية لها طريقة الرد على إسرائيل بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وأكد باقري أن "ردنا على إسرائيل حتمي وسيكون بإجراءات مختلفة".

كما أضاف أن "إسرائيل ستندم على ما فعلته".

وقتل هنية، في طهران بعدما حضر للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليمين الدستورية يوم الثلاثاء الماضي. (العربية)

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