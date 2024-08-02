Advertisement

عربي-دولي

بعد اعتقاله من منزله بشبهة "التحريض".. السلطات الإسرائيلية تُفرج عن خطيب المسجد الأقصى

Lebanon 24
02-08-2024 | 23:46
A-
A+
Doc-P-1229840-638582645198045566.jpg
Doc-P-1229840-638582645198045566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، بالافراج عن خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، بعد اعتقاله من منزله بشبهة "التحريض"، عقب نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة، وفق ما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
Advertisement

وقال المحامي خالد زبارقة في تصريحات صحفية إن "شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، أصدرت قرارا بالإفراج عن الشيخ صبري، وأصدرت في الوقت ذاته أمرا إداريا بإبعاده عن المسجد الأقصى حتى يوم الأحد المقبل، قابل للتجديد لمدة ستة أشهر".
وأدت خطبة الجمعة في المسجد الأقصى إلى غضب بين المسؤولين الإسرائيليين، بعدما نعى صبري هنية، الذي اغتيل في طهران، الأربعاء.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى فتح تحقيق ضد صبري.

وراج خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر صبر ينعى هنية خلال خطبة الجمعة، وسط تكبيرات المصلين في المسجد الأقصى.

وفي تعليقه على ذلك، قال بن غفير على منصة "إكس": "أمر التحقيق بشبهة التحريض يقع ضمن صلاحيات النيابة العامة، لذلك بعد خطاب تحريضي خطير للشيخ عكرمة في الحرم القدسي، توجهت الشرطة للنظر في فتح تحقيق ضده".(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:56 | 2024-08-03
04:36 | 2024-08-03
04:10 | 2024-08-03
03:58 | 2024-08-03
03:16 | 2024-08-03
02:55 | 2024-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24