بعد اعتقاله من منزله بشبهة "التحريض".. السلطات الإسرائيلية تُفرج عن خطيب المسجد الأقصى

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قامت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، بالافراج عن خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، بعد اعتقاله من منزله بشبهة "التحريض"، عقب نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة، وفق ما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وقال المحامي خالد زبارقة في تصريحات صحفية إن "شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، أصدرت قرارا بالإفراج عن الشيخ صبري، وأصدرت في الوقت ذاته أمرا إداريا بإبعاده عن المسجد الأقصى حتى يوم الأحد المقبل، قابل للتجديد لمدة ستة أشهر".وأدت خطبة الجمعة في المسجد الأقصى إلى غضب بين المسؤولين الإسرائيليين، بعدما نعى صبري هنية، الذي اغتيل في طهران، الأربعاء.ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى فتح تحقيق ضد صبري.وراج خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر صبر ينعى هنية خلال خطبة الجمعة، وسط تكبيرات المصلين في المسجد الأقصى.وفي تعليقه على ذلك، قال بن غفير على منصة "إكس": "أمر التحقيق بشبهة التحريض يقع ضمن صلاحيات النيابة العامة، لذلك بعد خطاب تحريضي خطير للشيخ عكرمة في الحرم القدسي، توجهت الشرطة للنظر في فتح تحقيق ضده".(سكاي نيوز)