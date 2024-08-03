في بلد عربي.. صيف وشتاء في يوم واحد!

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أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، على كافة المحافظات والمدن، والتي من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، وسط ارتفاع درجات الحرارة التي تقترب من 45 درجة مئوية جنوب البلاد.ورجحت الأرصاد أن تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.زيادة الإحساس بحرارة الطقسويشهد الطقس في مصر اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات، ومتوقع أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.ويشهد الجو فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والواد الجديد، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.أما حالة الطقس ليلا فمائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.(العربية)