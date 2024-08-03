حال الترقب تسود المنطقة.. ايران وحزب الله يتحضران للرد واسرائيل والولايات المتحدة ينتظرانه

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حالة تأهب قصوى

وقالت إسرائيل إن جيشها في حالة تأهب قصوى، بينما عمل المسؤولون الأميركيون على تجهيز الأصول العسكرية والشركاء الإقليميين لوقف هجوم آخر يخشى البعض أن يكون "أوسع وأكثر تعقيدا" من الهجوم الإيراني في أبريل.



ويعمل الدبلوماسيون الأميركيون والعرب على تجنب "دوامة العنف"، لكن يقابل جهودهم "صمت غاضب" من إيران وحليفها حزب الله، اللذان يستعدان للرد على عمليات القتل في طهران وبيروت.



ونقلت "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسي إيراني، أطلعته حكومته على التطورات، قوله إن محاولات دول مختلفة لإقناع طهران بعدم التصعيد كانت ولا تزال بلا جدوى في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. كتب موقع "الحرة": تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لـ"ضربة انتقامية" إيرانية غير متوقعة على إسرائيل في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع، حيث قالت طهران وحلفاؤها للدبلوماسيين الذين يحاولون منع نشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط، إن الرد سيكون "ثقيلا وسريعا"، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".وقالت إسرائيل إن جيشها في حالة تأهب قصوى، بينما عمل المسؤولون الأميركيون على تجهيز الأصول العسكرية والشركاء الإقليميين لوقف هجوم آخر يخشى البعض أن يكون "أوسع وأكثر تعقيدا" من الهجوم الإيراني في أبريل.ويعمل الدبلوماسيون الأميركيون والعرب على تجنب "دوامة العنف"، لكن يقابل جهودهم "صمت غاضب" من إيران وحليفها حزب الله، اللذان يستعدان للرد على عمليات القتل في طهران وبيروت.ونقلت "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسي إيراني، أطلعته حكومته على التطورات، قوله إن محاولات دول مختلفة لإقناع طهران بعدم التصعيد كانت ولا تزال بلا جدوى في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال الدبلوماسي: "لا جدوى من ذلك.. لقد تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء.. وسيكون ردنا سريعا وثقيلا".



دوامة من التصعيد؟

تشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الافتقار إلى المعلومات دفع المنطقة إلى واحدة من أخطر لحظاتها منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول الماضي.



وقال أندرو تابلر، المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "إن قلة الاتصالات تعني إمكانية سوء تقدير الخطوة التالية على سلم التصعيد".



وقد تكون النتيجة "دوامة" يصعب السيطرة عليها بدلا من "روقال مسؤول أميركي إن إدارة الرئيس، جو بايدن، "تتبنى نهجا حذرا في الوقت الحالي، مع عدم وجود أي مؤشر على أن إيران اتخذت قرارًا بشأن ما إذا كانت سترد وكيف".



وتوقع المسؤول الأميركي أن أي رد من المرجح أن يكون على بعد بضعة أيام إلى أسبوع.



وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، في بيان إن وزير الدفاع، لويد أوستن، "أمر بإدخال تعديلات على الموقف العسكري الأميركي بهدف تحسين حماية القوات الأميركية، وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتحدة للرد على شتى الحالات الطارئة".



وبحسب المتحدثة باسم البنتاغون فإن "وزارة الدفاع تواصل اتخاذ خطوات للتخفيف من احتمال التصعيد الإقليمي من قبل إيران أو شركائها ووكلائها".



وأضافت أنه "منذ الهجوم المروع الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، أكد وزير الدفاع أن الولايات المتّحدة ستحمي أفرادنا ومصالحنا في المنطقة، بما في ذلك التزامنا القوي الدفاع عن إسرائيل".



وفي بيانها أوضحت سينغ أن أوستن أمر بأن تحل حاملة الطائرات لينكولن ومجموعتها البحرية الضاربة محل الحاملة روزفلت ومجموعتها الضاربة في المنطقة.



كما أمر وزير الدفاع، وفقا لسينغ، بإرسال طرادات ومدمرات إضافية إلى الشرق الأوسط والمناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العسكرية المركزية الأميركية "سنتكوم"، مشيرة إلى أن هذه القطع البحرية قادرة على التصدي للصواريخ البالستية.



كذلك، أمر أوستن بإرسال سرب مقاتلات إضافي إلى الشرق الأوسط.



حرب شاملة؟

لا تزال إيران تريد تجنب حرب شاملة وتحاول معايرة ردها وحزب الله، كما قال أشخاص مطلعون على تفكيرهما لـ"وول ستريت جورنال".



لكن كلاهما صعد من خطابه العام ضد إسرائيل في أعقاب الهجمات، مما منحهما مساحة أقل لتخفيف ردهما دون أن يبدو وكأنهما يتراجعان.



وقال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن الهجوم على طهران من شأنه أن يؤدي إلى "رد قاس على إسرائيل".



وفي سياق متصل، توعد حزب الله بأن الرد على اغتيال إسرائيل لفؤاد شكر أكبر قائد عسكري في الجماعة المتحالفة مع إيران أمر "محسوم"، وقال إن الضربة تجاوزت الخطوط الحمراء وإن الصراع المستمر منذ عقود مع إسرائيل "دخل مرحلة جديدة".



وقال مسؤولون عرب إن المؤشرات من محادثاتهم تشير إلى أن إيران وحزب الله يعتقدان أن الرد، أيا كان شكله، "يجب أن يكون أقوى من وابل الهجمات في نيسان".



وأكدوا أن حزب الله أشار إلى أن "رده قد لا يكون هجوما واحدا بل سلسلة من الإجراءات".



ويخشى البعض من أن الهجوم قد لا يشمل إيران وحزب الله فحسب، بل الحوثيين في اليمن والمسلحين في العراق.

وقال مسؤولون عرب إنهم نقلوا تحذيرات إلى طهران نيابة عن إسرائيل والولايات المتحدة بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لخوض حرب إذا ردت الجماعة اللبنانية والسلطات الإيرانية بـ"قوة شديدة"، من خلال مهاجمة تل أبيب أو أعمق الأراضي الإسرائيلية.



ورد المسؤولون الإيرانيون بأنهم "يفهمون خطر التصعيد"، لكن خامنئي يتعرض لضغوط داخلية من المتشددين للرد.



وقال المسؤولون إن حزب الله أبلغ الوسطاء العرب، تحت ضغط تحذيرات مماثلة، "سنرد في ساحة المعركة".



رد فعل إيران وحزب الله

لا تزال هناك قيود على رد فعل إيران وحزب الله، وبالإضافة إلى الرغبة في تجنب الحرب، فإن كلاهما حذر من التنازل عن قدراته أو مواقعه لإسرائيل، كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على تفكيرهما.



وأكد المحلل الجيوسياسي الإيراني المستقل، مصطفى باكزاد، أن طهران تكافح من أجل تحديد ردها، لأن الاغتيال على أراضيها يستدعي الرد، لكنها لا تستطيع تحمل تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.



وقال باكزاد: "لقد تم دفع النظام إلى زاوية ضيقة حيث لا توجد سوى خيارات سيئة".





