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عربي-دولي

تركيا.. حجب تطبيق "إنستغرام" متواصل لليوم الثاني

Lebanon 24
03-08-2024 | 07:05
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تواصل تركيا حجب موقع "إنستغرام" لليوم الثاني، حسبما أكدت وكالة "فرانس برس"، صباح السبت، بعد اتهام مسؤول تركي كبير المنصة الأميركية بممارسة رقابة على منشورات.

وأعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية القرار على موقعها الإلكتروني.
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وتحدّث قرار الهيئة عن أن هذه الخطوة مرتبطة بنظام يسمح بحظر "محتوى إجرامي"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الجمعة "لبلدنا قيم وحساسيات. ورغم تحذيراتنا، لم يأخذوا المحتوى الإجرامي في الاعتبار، فرضنا حظرا على دخول الموقع. وعندما يحترمون قوانيننا، سيرفع الحظر".

من جهته، انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون المنصة بشدة الأربعاء مؤكدا أنها "تمنع الناس من نشر رسائل التعازي" برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وكتب ألتون عبر إكس "إنها محاولة رقابة واضحة وجلية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة يوم حداد وطني في بلاده على هنية.

وأقام هنية فترات طويلة في تركيا قبل 7 تشرين الأول تاريخ بدء التصعيد في غزة.

ولدى إنستغرام أكثر من خمسين مليون منتسب في تركيا من أصل تعداد سكاني يبلغ 85 مليون نسمة، بحسب وسائل إعلام تركية.

وسبق أن حجبت السلطات التركية مرات عدة في السنوات الأخيرة مواقع تواصل اجتماعي معينة بشكل موقت، مثل فيسبوك وتويتر (الاسم السابق لمنصة اكس)، وغالبا بعد وقوع هجمات.

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