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عربي-دولي

قبل السباق .. انفجار يهزّ حلبة شهيرة لسباق السيارات

Lebanon 24
03-08-2024 | 09:09
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ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، أن 22 شخصا أصيبوا جراء انفجار في حلبة نوربورغرينغ الشهيرة لسباق السيارات.


ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشرطة ان الحادث، الذي تعتقد أنه نجم عن انفجار عبوة هواء مضغوط مساء الجمعة، أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح خطيرة وثلاثة آخرين بجروح طفيفة.
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وما زالت الشرطة في مكان الحادث للتحقيق في سبب الانفجار.


وقال مسؤولون في حلبة نوربورغرينغ غرب ألمانيا في بيان إن الحادث وقع خلف حفرة في منطقة الحلبة أثناء اختبار وإعداد قبل سباق (أن أل أس 4).


كذلك، قال المنظمون إن السباق سيقام بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، وأشاروا إلى أن المشاركة طوعية. 

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