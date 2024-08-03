بعد هجومين إسرائيليين بالضفة الغربية.. حماس تنعى 9 من عناصرها بينهم قيادي (صور+فيديو)

أعلنت حركة "حماس" في الضفة الغربية، عن استشهاد 9 من عناصرها في عمليتي اغتيال نفذهما الجيش الإسرائيلي في طولكرم.

وجاء في بيان الحركة اليوم السبت: "تزف حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية ثلة من المجاهدين الأبطال الذين ارتقوا في عمليتي اغتيال صهيونية جبانة اليوم السبت في طولكرم شمال الضفة المحتلة".





ونشرت "حماس" أسماءهم وهم: "القائد هيثم نور الدين بلبيدي، جمال إبراهيم أبو هنية، علي خليل أبو بكر، عبد الجبار الصباغ، أحمد إبراهيم محاجنة، مؤمن كمال قرعاوي، مؤمن مشارقة، ثائر حميدي، يزن صامد أبو دغيش".