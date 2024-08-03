بعد ساعات قليلة على وصوله.. الوفد الاسرائيلي المفاوض يعود من القاهرۃ بسبب نتنياهو!

عاد الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار من القاهرة، بعد وصوله اليوم لإجراء محادثات حول صفقة الرهائن بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض العاصمة المصرية القاهرة عائدا إلى تل أبيب، بعد ساعات قليلة على وصوله يوم السبت، بهدف استكمال محادثات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.



وكان من المقرر أن يجري الوفد مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل حول تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وفي وقت سابق وردا على ما نشرته مواقع عبرية حول تخلي نتنياهو عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، قال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن "نتنياهو أمر الوفد بالمغادرة إلى القاهرة ليلة السبت أو الأحد". (روسيا اليوم)