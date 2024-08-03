حادثة في خليج عدن.. ودعوات للسفن فماذا يجري هناك؟

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت، أنها تقلت بلاغا عن حادثة على بعد 170 ميلا بحريا جنوب غربي عدن في اليمن.وأشارت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أن السلطات تجري تحقيقا في البلاغ، داعية السفن إلى التنقل بحذر والإبلاغ عن أي حوادث أو حركة مشبوهة.وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون منذ تشرين الثاني الماضي، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات، تضامنا مع غزة.وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، الأمر الذي قابلته الحركة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.وتعطل هجمات الحوثيين طريقا يمثل نحو 12 بالمائة من حركة الملاحة البحرية العالمية وتجبر الشركات على اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر كلفة حول إفريقيا. (روسيا اليوم)