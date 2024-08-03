الملكة رانيا كشفت عنها.. شاهدوا الصور الأولى للأميرة الصغيرة الجديدة

كشفت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، السبت، عن الصور الأولى للأميرة الصغيرة "إيمان" ابنة ولي العهد الحسين والأميرة رجوة.



وكتبت عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام": " إيمان الصغيرة مكانك كبير بقلبي. فرحتنا فيكِ ما إلها حدود"، كما بينت الصور فرحة العائلة المالكة في الأردن بالمولودة الصغيرة.

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ووضعت الأميرة رجوة الحسين مولودتها الأولى، الأميرة إيمان بنت الحسين في مدينة الحسين الطبية، صباح السبت. ووضعت الأميرة رجوة الحسين مولودتها الأولى، الأميرة إيمان بنت الحسين في مدينة الحسين الطبية، صباح السبت.