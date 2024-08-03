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عربي-دولي

الملكة رانيا كشفت عنها.. شاهدوا الصور الأولى للأميرة الصغيرة الجديدة

Lebanon 24
03-08-2024 | 14:49
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كشفت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، السبت، عن الصور الأولى للأميرة الصغيرة "إيمان" ابنة ولي العهد الحسين والأميرة رجوة.

وكتبت عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام": " إيمان الصغيرة مكانك كبير بقلبي. فرحتنا فيكِ ما إلها حدود"، كما بينت الصور فرحة العائلة المالكة في الأردن بالمولودة الصغيرة.
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ووضعت الأميرة رجوة الحسين  مولودتها الأولى، الأميرة إيمان بنت الحسين في مدينة الحسين الطبية، صباح السبت.
 



ونشر الديوان الملكي مقطع فيديو لولي العهد وهو يؤذن في أذن الأميرة الجديدة.

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يؤذن في أذن مولودته، سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، اقتداء بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم #الأردن #نبارك_للحسين pic.twitter.com/tqL46acUEv

— RHC (@RHCJO) August 3, 2024

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