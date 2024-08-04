قائد القيادة المركزية الأميركية يصل إلى الشرق الأوسط







وكتب موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين: "وصل الجنرال الأميركي المسؤول عن القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط إلى المنطقة في وقت مبكر من صباح الأحد وسط استعدادات لرد انتقامي من قبل إيران وحزب الله ضد إسرائيل على خلفية مقتل كبار مسؤولي حماس وحزب الله... وكانت رحلة مايك كوريلا إلى المنطقة مخططة قبل التصعيد الأخير للعلاقات بين إسرائيل وإيران وحزب الله، لكنه من المتوقع أن يحاول تجنيد نفس التحالف الإقليمي والدولي الذي دافع عن إسرائيل من الهجوم الذي شنته إيران في 13 نيسان".

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وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يزور كوريلا عدد دول في الخليج العربي والأردن وإسرائيل. وستكون زيارته إلى الأردن الأكثر أهمية، إذ لعبت هذه الدولة دورا هاما في صد هجمات 13 نيسان الماضي. وصل قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا إلى منطقة الشرق الأوسط صباح اليوم الأحد وسط استعدادات لرد انتقامي من إيران وحزب الله ضد إسرائيل.وكتب موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين: "وصل الجنرال الأميركي المسؤول عن القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط إلى المنطقة في وقت مبكر من صباح الأحد وسط استعدادات لرد انتقامي من قبل إيران وحزب الله ضد إسرائيل على خلفية مقتل كبار مسؤولي حماس وحزب الله... وكانت رحلة مايك كوريلا إلى المنطقة مخططة قبل التصعيد الأخير للعلاقات بين إسرائيل وإيران وحزب الله، لكنه من المتوقع أن يحاول تجنيد نفس التحالف الإقليمي والدولي الذي دافع عن إسرائيل من الهجوم الذي شنته إيران في 13 نيسان".وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يزور كوريلا عدد دول في الخليج العربي والأردن وإسرائيل. وستكون زيارته إلى الأردن الأكثر أهمية، إذ لعبت هذه الدولة دورا هاما في صد هجمات 13 نيسان الماضي.

وأكد البنتاغون يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تزيد قواتها في الشرق الأوسط استعدادا لهجوم إيراني محتمل ضد إسرائيل وترسل المزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة إلى المنطقة.

وزعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء الماضي أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر بتوجيه ضربة مباشرة إلى إسرائيل ردا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس إسماعيل هنية في طهران. وفي وقت لاحق قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في اجتماع لمجلس الأمن إن طهران إن إيران تحتفظ بحقها للدفاع عن النفس من أجل الرد على اغتيال هنية عندما ترى ذلك ضروريا. وأشار أيضا إلى أن الاغتيال لم يكن ليحدث لولا الدعم الاستخباراتي الأميركي لإسرائيل. كما دعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل. (روسيا اليوم)