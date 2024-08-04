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عربي-دولي

تركيا تواصل حجب إنستغرام لليوم الثالث

Lebanon 24
04-08-2024 | 08:43
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تواصل تركيا حجب تطبيق إنستغرام لليوم الثالث على التوالي، إذ أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية القرار على موقعها الإلكتروني الجمعة.
 
وربط مسؤول القرار بقواعد تسمح بحظر "محتوى إجرامي"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
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وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الجمعة: "لبلدنا قيم وحساسيات. ورغم تحذيراتنا، لم يأخذوا المحتوى الإجرامي في الاعتبار. فرضنا حظراً على دخول الموقع. وعندما يحترمون قوانيننا سيرفع الحظر".

من جهته، انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون المنصة بشدة الأربعاء، مؤكداً أنها تمنع الناس من نشر رسائل التعازي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي ووري الثرى الجمعة في قطر بعد اغتياله الأربعاء بضربة في طهران نسبتها إيران إلى إسرائيل. (الخليج)

عربي-دولي

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