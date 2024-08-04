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عربي-دولي
جنرال أميركي يكشف: بايدن لا يستطيع إلحاق الهزيمة بروسيا
Lebanon 24
04-08-2024
|
09:27
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قال الجنرال الأمسؤكي المتقاعد كيت كيلوغ أن الولايات المتحدة غير قادرة على مواجهة روسيا والصين في عهد الرئيس جو بايدن.
وقال كيلوغ: "لا، لسنا مستعدين. ليس بسبب حالة قواتنا المسلحة وليس بسبب هويتنا وما نفعله. وتنحصر المشكلة في الدور القيادي للرئيس وتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة: إلى أين نريد أن نذهب وماذا نريد أن نفعل".
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وأضاف أنه يجب على واشنطن أن ترسل إشارة واضحة لحلفائها وأعدائها حول قوة أميركا.
وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها لم تمثل ولا تمثل أي تهديد على أحد في الغرب، وهي تدافع عن مصالحها في أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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