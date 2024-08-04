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عربي-دولي

وفاة طفل داخل سيارة... ظلّ في داخلها لـ7 ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة!

Lebanon 24
04-08-2024 | 10:46
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تُوفِيَ طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر فقط بعد أن نسيه ذووه والسائق داخل السيارة في ساعات الظهيرة الحارقة.

ووجهت الشرطة الأميركية تهمة "القتل العمد" لسائق السيارة، وهي شابة مراهقة نسيت الطفل داخل المركبة وأغلقتها وعادت لمنزلها لقضاء يومها، حيث تبيّن أنّها قاصر لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.
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وقالت جريدة "Metro" البريطانية، إن الطفل توفي بعد تركه في سيارة شديدة الحرارة لمدة سبع ساعات، حيث وصلت الشابة المراهقة إلى منزلها عند الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الماضي ومعها في السيارة الطفل الرضيع الذي كان موضوعاً في الكرسي الخلفي، وخلال الرحلة نام الطفل، فما كان من السائقة الشابة إلا أن نسيته بداخل السيارة ونزلت منها، لتتذكر الطفل من جديد عند الثامنة مساءً، لكن الطفل كان قد فارق الحياة.
 
ويقول التقرير إن السائقة المراهقة هي إحدى الجيران لعائلة الطفل، حيث إن والدته أرسلته معها لتقوم بدورها بإيصاله إلى المنزل حيث كان الأب هناك.
 
ونسيت الجارة أن الطفل كان موجوداً في السيارة حتى تلقت مكالمة هاتفية من الأب بحدود الساعة الثامنة مساءً، وعندها تذكرت اأنها نسيت الطفل في السيارة فهرعت هي والأب فوراً إلى المكان، حيث كان الطفل موجوداً في المقعد الخلفي ومتوفياً. (العربية)

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