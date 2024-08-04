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عربي-دولي

رسائل "الهجوم المفاجئ".. هذا ما قامت به اسرائيل

Lebanon 24
04-08-2024 | 13:36
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أعلنت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إنها أكملت التجارب على نظام جديد لإرسال رسائل تحذير عامة قائمة على تحديد المواقع، وهو الآن قيد التشغيل.

النظام الجديد يعتمد على تقنية البث الخلوي، وهي طريقة لإرسال رسائل قصيرة إلى مستخدمين متعددين للهواتف في منطقة محددة.
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وذكرت قيادة الجبهة الداخلية أن النظام سيمكن من "استلام رسالة في حالات الطوارئ واسعة النطاق، مثل إطلاق الصواريخ على إسرائيل."
وستظهر التنبيهات على هاتف المستخدم دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق أو اتخاذ أي إجراء مسبق. وسيصدر صوت إنذار مع رسالة الطوارئ.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية إن النظام لا يهدف إلى استبدال تطبيقها أو صفارات الإنذار، بل هو مخصص "لحالات الطوارئ المفاجئة واسعة النطاق."
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