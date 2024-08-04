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جنوب شرق أميركا يستعد لأمطار غير مسبوقة

Lebanon 24
04-08-2024 | 16:40
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تلقى بعض سكان سواحل خليج فلوريدا أوامر بإخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة الاستوائية ديبي من قوة الاعصار واحتمال هطول أمطار غير مسبوقة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مسؤولون في المركز الوطني الأميركي للأعاصير.
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ومن المتوقع أن تضرب العاصفة ديبي، التي تشتد قوتها الآن بسرعة في خليج المكسيك الدافئ حاليا بشكل غير اعتيادي، منطقة بيغ بند في فلوريدا بقوة إعصار في وقت متأخر الأحد.

وقبل أن تضعف رويداً، ستستمر العاصفة في إسقاط كميات هائلة من الأمطار على فلوريدا وجنوب شرق جورجيا وكارولاينا الجنوبية مع مرورها البطيء على مدى الأيام الخمسة المقبلة، وفقا لتحذير صادر عن المركز الوطني للأعاصير الأحد.

وقال مايك برينان من المركز الوطني للأعاصير إن الساحل الغربي لولاية فلوريدا بأكمله يخضع لتحذير من العاصفة الاستوائية. وحض السكان المحليين على "إيجاد مكان آمن ليكونوا فيه بحلول الليل".
وقال بول هاسينماير، رئيس خدمة الإطفاء والسلامة العامة في مقاطعة هيرناندو، للصحافيين في وقت متأخر السبت "خذوا الموقف على محمل الجد. نعلم أن المياه سترتفع مع مرور العاصفة".

وتوقع برينان "أياما متعددة من الأمطار الغزيرة" بمستويات قد تحطم الأرقام القياسية.
وقال إن من المحتمل أن تحدث فيضانات مفاجئة شديدة "في المناطق التي لا تغمرها المياه عادة".

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث عواصف "مهددة للحياة"، مشيرين إلى أن ديبي قد تتسبب بحدوث أعاصير في وقت متأخر الأحد أو في وقت مبكر الاثنين في كل من فلوريدا وجورجيا.

ووافق الرئيس جو بايدن الأحد على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا، ما قد يسمح بتسريع المساعدات الفدرالية.

وقرر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وضع الحرس الوطني في الولاية في حالة تأهب للمساعدة في الاستجابة للعاصفة.
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