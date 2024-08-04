فتح ملف قضائي في اغتيال هنية في إيران

Advertisement

أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية لشؤون القضاء في إيران، صادق رحيمي تشكيل ملف قضائي في قضية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.وأشار رحيمي إلى أن "المدعي العام في إيران أصدر أمرا بتحديد واعتقال كل من يثبت إهماله أو استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية الاغتيال".وقال رحيمي في تصريح صحفي إن "هنية كان ضيفاً على بلادنا، واستنادا لذلك فان الحق القانوني بالرد على هذا الاغتيال الجبان محفوظ لإيران".وأضاف: "هذه الجريمة قام بها الكيان الصهيوني وليس لدينا أدنى شك في ذلك، ولكن هل نفذ الكيان الصهيوني هذه الجريمة بشكل مباشر أو بواسطة عملاء وجواسيس فإن الموضوع قيد التحقيق والمتابعة".