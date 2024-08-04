مالي تقطع علاقاتها مع أوكرانيا

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أعلنت السلطات في مالي يوم الأحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا.وجاء القرار المالي بعدما "أقر" مسؤول أوكراني رفيع، وفق باماكو، بـ"ضلوع" كييف في تكبّد الجيش المالي ومجموعة "فاغنر" الروسية خسائر فادحة في معارك مع انفصاليين وقعت في أواخر تموز.وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا أن الحكومة الانتقالية في مالي قررت "قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري".