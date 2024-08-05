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أميركا تصادق على إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل

Lebanon 24
05-08-2024 | 02:26
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قامت واشنطن بالمصادقة على إرسال شحنة قنابل لسلاح الجو الإسرائيلي، وفق ما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم".

وتحدث التقرير عن قنابل "Mark 83" التي يبلغ وزنها نصف طن.

وبينما تهدد إيران بالانتقام لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ويتعهد حزب الله بالانتقام لمقتل قائده العسكري الأعلى فؤاد شكر، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز دعمها لإسرائيل.
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وتنشر واشنطن أسطولا كبيرا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع في المنطقة، تحسبا لأي توتر محتمل.

وعلمت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن قرار المصادقة على إرسال قنابل "Mark 83" اتخذ حتى قبل التصعيد الحالي.

وفي المقابل، يظل مصير قنابل "Mark 84" الأثقل، التي يبلغ وزن كل منها طنا واحد، غير مؤكد، مع عدم وجود إشارة واضحة إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على نقلها إلى إسرائيل.

وستنضم هذه القنابل التي يبلغ وزنها نصف طن إلى حوالي 1700 قنبلة من طراز "Mark 82" تزن كل منها ربع طن، كانت أميركا قد سلمتها إلى إسرائيل في وقت سابق.

وبحسب الصحيفة، فإن تفاصيل القنابل المرسلة إلى إسرائيل كالتالي:

    Mark 82: تزن 250 كغ (ربع طن)، الكمية 1700، وهذه الشحنة تأخرت على خلفية العملية البرية في رفح.

    Mark 83: تزن 500 كغ (نصف طن) لم تعلن الكمية المرسلة، وهي مهمة لسلاح الطيران.(سكاي نيوز)

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