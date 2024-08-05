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بعد الدراسة الاسرائيلية.. هل يستعد الجيش لـ"الانسحاب من محور فيلادلفيا"؟

Lebanon 24
05-08-2024 | 02:30
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أكد رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، اللواء إليعازر توليدانو، أن القوات الإسرائيلية "باقية في محور فيلادلفيا"، ولديها مزيد من الخطط حول التعامل مع المنطقة العازلة على الحدود مع مصر.

وجاء تلك تصريحات على خلاف "الأخبار الشائعة" حول استعداد الجيش الإسرائيلي للانسحاب من المحور لإنجاح صفقة التبادل مع حركة حماس، حسبما قالت هيئة البث الإسرائيلية.
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وفي اجتماع للحكومة الإسرائيلية، الأحد، استعرض توليدانو، أمام الوزراء الخطط والنشاطات التي يقوم بها الجيش في المحور بما يشمل الأنفاق التي تم الكشف عنها وحملة التطهير للتخلص منها ومن كل سبل التهريب فوق الأرض وتحتها، وفق مراسل "الحرة".

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، العثور على عشرات مسارات الأنفاق تحت الأرض ومنها نفق يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار في محور فيلادلفيا.

وتواصل القوات الإسرائيلية "دراسة وتحييد النفق الذي تم العثور عليه وغيره من المسارات واسعة النطاق التي تم العثور عليها"، وفق ما ذكره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.
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