إسرائيل تؤكد مقتل قيادي بارز في حماس.. هذه هويته

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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل قيادي بارز آخر في حركة حماس في قطاع غزة.وقال الجيش، في بيان: "قتلنا عبد الفتاح الزريعي، الأحد"، ووصفه بأنه "وزير اقتصاد حركة حماس".وأوضح الجيش أن الزريعي "قيادي في قسم التصنيع التابع للجناح العسكري لحركة حماس"وتكثف إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ما يقارب 40 ألفا.وقبل أيام اغتيل رئيس الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، في هجوم نسب إلى إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عنه.(سكاي نيوز)