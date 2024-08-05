الرئيس التونسي يقدم ملف الترشح لولاية رئاسية ثانية

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أودع الرئيس التونسي قيس سعيد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس يوم السادس من تشرين الأول المقبل، وستكون أول استحقاق تشهده تونس وفقاً لدستور 2022.ويتولى سعيد سدة الرئاسة منذ فوزه في انتخابات عام 2019، وقد أعلن أنه سيترشح لفترة ثانية.