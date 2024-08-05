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تطورات بنغلادش.. الجيش يعلن استقالة رئيسة الوزراء ومطالبات بوقف العنف

Lebanon 24
05-08-2024 | 07:06
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أعلن جيش بنغلادش، الإثنين، استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، مطالبا المواطنين بالكف عن العنف ووضع ثقتهم في المؤسسة العسكرية.

وأكد قائد الجيش وقر زمان إجراء محادثات لتشكيل حكومة انتقالية بعد فرار رئيسة الوزراء خارج البلاد.
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وكانت الشيخة حسينة قد غادرت العاصمة دكا، الإثنين، تزامنا مع تظاهرات حاشدة تطالب باستقالتها.

وقال مصدر قريب من رئيسة الوزراء لـ"فرانس برس" طلب عدم كشف اسمه: "غادرت (رئيسة الوزراء) هي وشقيقتها" المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في العاصمة، "إلى مكان أكثر أمانا".

وأضاف: "أرادت أن تسجل خطابا، لكن لم تتح لها الفرصة لذلك".

وذكرت صحيفة محلية أن رئيسة وزراء بنغلادش غادرت بطائرة هيلكوبتر عسكرية إلى الهند.

ونقلت "فرانس برس" عن إعلام محلي، أن آلاف المحتجين اقتحموا مقر رئيسة الوزراء في دكا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للمواجهات خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش 300 قتيل على الأقل، بعد مقتل 94 شخصا الأحد، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لـ"فرانس برس" يستند إلى تقارير من الشرطة ومسؤولين وأطباء في المستشفيات.

وتحكم حسينة (76 عاما) بنغلادش منذ عام 2009، وفازت بولاية رابعة في انتخابات كانون الثاني الماضي التي قاطعتها المعارضة.

واندلعت احتجاجات وأعمال عنف في بنغلادش الشهر الماضي، بعد أن طالبت مجموعة طلاب بإلغاء نظام الحصص في الوظائف الحكومية المثير للجدل، وتطورت هذه الاحتجاجات إلى حملة تهدف إلى إطاحة حسينة. (سكاي نيوز عربية)
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