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عربي-دولي

في ظلّ التوتّر في المنطقة.. ماذا أعلنت المؤسسة السورية للطيران المدني؟

Lebanon 24
05-08-2024 | 09:50
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أكدت المؤسسة السورية للطيران المدني عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على مواعيد الرحلات القادمة أو المغادرة عبر المطارات السورية كافة، في ظل التصعيد الذي تترقبه المنطقة.
 
وأوضح مدير عام المؤسسة باسم منصور لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن كل ما يشاع عن توقف الرحلات الجوية أو إلغائها من وإلى المطارات المدنية عار عن الصحة.
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وأضاف: "باستثناء تأجيل لموعد رحلة دمشق- دبي – دمشق للخطوط الجوية السورية التي كانت مقررة اليوم، وذلك لأسباب تشغيلية وفنية فقط".

ولفت إلى أن كل المطارات المدنية السورية تعمل على مدار الـ24 ساعة كالمعتاد، وتقوم بتخديم الحركة الجوية من هبوط وإقلاع وعبور وغيرها، داعيا إلى الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المغرضة. (روسيا اليوم)
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