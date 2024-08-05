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إقتصاد

تعطل منصات تداول إلكتروني أمام آلاف المستخدمين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-08-2024 | 12:12
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ذكر موقع "داون ديتكتور" الإلكتروني لتتبع أعطال الإنترنت، اليوم الاثنين، أن أنظمة عمل منصات للتداول الإلكتروني، مثل "تشارلز شواب" و"فيديليتي إنفستمنتس"، توقفت أمام آلاف المستخدمين.


وقال الموقع إن خدمة شواب انقطعت عن أكثر من 15300 مستخدم، كما تجاوزت بلاغات توقف الخدمة من "فيديليتي" ثلاثة آلاف بلاغ.
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وجاء على الموقع أيضا أن خدمة شركتي "فانغارد" و"تي دي أميريتريد" انقطعت عن آلاف المستخدمين.


وتأتي هذه التقارير على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة وأرباح باهتة في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من الركود في الولايات المتحدة ودفعت بعض المستثمرين إلى الابتعاد عن كل شيء بدءا من الأسهم إلى العملات المشفرة.

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