الخارجية الأوكرانية تعلق على قرار قطع مالي العلاقات الدبلوماسية معها

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وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية قرار جمهورية مالي قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بأنه "متسرع وقصير النظر"، مشيرة إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات ردا على ذلك.وقالت الخارجية الأوكرانية إن "قرار الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا هو قرار قصير النظر.. أوكرانيا تلتزم دون قيد أو شرط بقواعد القانون الدولي، وحرمة سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها وترفض بشدة اتهامات الحكومة الانتقالية في مالي حول دعم أوكرانيا المزعوم للإرهاب الدولي".وتعتقد الوزارة أن مالي قطعت علاقاتها الدبلوماسية "دون إجراء دراسة شاملة للحقائق والظروف" ودون تقديم أدلة.وأضافت الخارجية الأوكرانية أن "كييف تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع إجراءات الرد السياسية والدبلوماسية اللازمة على التصرفات غير الودية للحكومة الانتقالية لجمهورية مالي".وأعلنت سلطات جمهورية مالي يوم أمس الأحد، قطع العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مالي وأوكرانيا التي سلمت مصيرها إلى دمى أربكت المشهد الدولي ودعمت الإرهاب، بأثر فوري.(روسيا اليوم)