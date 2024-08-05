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برلماني إيراني يدعو إلى قتل نتنياهو

Lebanon 24
05-08-2024 | 15:30
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دعا نائب إيراني إلى "قتل" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
وفي خطاب أمام البرلمان الإيراني، دعا محمد قاسم عثماني إلى تكرار عملية "الوعد الصادق"، عندما شنت إيران أول هجوم مباشر لها على الإطلاق ضد إسرائيل ليلة 13-14 أبريل، وأطلقت أكثر من 300 صاروخ باليستي على قاعدتين جويتين إسرائيليتين، وفق ما نقل موقع "نيوزويك".
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وقال عثماني: "آمل أن يتم تنفيذ عملية الوعد الصادق مرة أخرى للانتقام للدماء، لن نتفق على أي شيء أقل من موت نتنياهو"، بحسب ترجمة لموقع "أرمينيا نيوز" لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. (سكاي نيوز)




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