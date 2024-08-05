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سماع دوي 3 انفجارات في منطقة إيرانية.. هل من هجوم؟

Lebanon 24
05-08-2024 | 16:38
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سُمع دوي 3 انفجارات، مساء الاثنين، في مدينة أصفهان وسط إيران.

وذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية في إيران، أن أصوات الانفجارات الـ3 صدرت من منطقة سباهان التابعة لأصفهان.

وبالتزامن مع انتشار مشاهد للحدث، قال نائب محافظ أصفهان، محمد رضا جنساري، إن "الانفجارات مصدرها فعالية تدريبية".
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ولم تقدم السلطات معلومات مفصلة حول الأمر، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".
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