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بلينكن: التصعيد ليس من مصلحة أحد

Lebanon 24
05-08-2024 | 17:19
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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى كسر حلقة العنف عبر إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ودعا بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ إلى احتواء التصعيد مع استعداد إيران لتوجيه ضربة محتملة لإسرائيل.
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وقال بلينكن إن "التصعيد ليس من مصلحة أحد، لن يؤدي إلا إلى مزيد من النزاعات ومزيد من العنف ومزيد من انعدام الأمن. من الضروري كسر هذه الحلقة عبر التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وأشار إلى أن "الشرق الأوسط يمرّ بمرحلة حسّاسة".
وأضاف: "على جميع الأطراف الإحجام عن التصعيد. على الأطراف ألا تبحث عن سبب للتأجيل أو قول لا بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وتابع: "نحن منخرطون في دبلوماسية مكثّفة، تقريبا على مدار الساعة، لتوجيه رسالة مفادها بكل بساطة أنه يجب على جميع الأطراف الامتناع عن التصعيد".
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