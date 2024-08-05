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عربي-دولي

توقيت هجوم إيران و"حزب الله" على إسرائيل غير واضح.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

Lebanon 24
05-08-2024 | 23:16
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أعلن مسؤول أميركي مطلع ان فريق الأمن القومي أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هارس خلال اجتماع لفريق الأمن القومي في البيت الأبيض أنه من غير الواضح متى يرجح أن تشن إيران وحزب الله هجوما على إسرائيل وما هي تفاصيل الهجوم المحتمل.
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس الاثنين إن الولايات المتحدة حثت بعض الدول من خلال القنوات الدبلوماسية على إبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحتها، فيما وصفها وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنها "لحظة حرجة" بالنسبة للمنطقة.

وقال بلينكن إن واشنطن "منخرطة في دبلوماسية مكثفة على مدار الساعة تقريبا" للمساعدة في تهدئة التوتر وسط مخاوف من استعداد إيران لشن ضربة انتقامية ضد إسرائيل.

وأضاف بلينكن خلال لقاء مع نظيرته الأسترالية في واشنطن "يجب على كل الأطراف الامتناع عن التصعيد".

وتابع "يتعين على جميع الأطراف اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر. التصعيد ليس في مصلحة أحد.. بل سيؤدي فقط لمزيد من الصراع ومزيد من العنف ومزيد من انعدام الأمن".

واغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالانتقام من إسرائيل وأثار المزيد من المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وتتهم إيران إسرائيل باغتيال هنية وقالت إنها "ستعاقبها". ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.(العربية)


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