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عربي-دولي

في العراق.. إصابة جنود أميركيين بهجوم على قاعدة "عين الأسد"

Lebanon 24
05-08-2024 | 23:20
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أطلق صاروخان من نوع كاتويشا على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، مساء الأثنين التي توجد بها قوات أميركية وأخرى دولية، وفق ما قالت مصادر أمنية.

وأضافت المصادر أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في سقوط خسائر بشرية أو أضرار داخل القاعدة.
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الى ذلك، قال مسؤول أميركي لـ "العربية"، أن جنودا أميركيين أصيبوا بالهجوم على قاعدة عين الأسد.

كما أفادت "العربية" أن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد تم من قضاء حديثة بالأنبار، وأن القوات الأمنية العراقية أفشلت إطلاق 8 صواريخ تجاه قاعدة عين الأسد.

وتكررت هذه الهجمات بعيد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لكن وتيرتها تراجعت في شكل كبير لاحقا.

ويأتي هجوم الاثنين مع ازدياد المخاوف من هجوم قد تشنه إيران وحلفاؤها على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، إضافة إلى قيادي كبير في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الفائت.

ويأتي أيضا بعدما شنت القوات الأميركية غارة جوية ليل الثلاثاء على مقاتلين عراقيين، كانوا يحاولون إطلاق مسيرات تشكل تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف، بحسب مسؤول أميركي.

وذكرت مصادر عراقية أن الغارة خلفت أربعة قتلى، علما أنها الأولى التي ينفذها الأميركيون منذ شباط الماضي. (العربية)
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