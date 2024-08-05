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مجلس الدولة الليبي ينتخب اليوم رئيسًا جديدًا.. وهؤلاء هم المرشحون

Lebanon 24
05-08-2024 | 23:34
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ينتخب المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الثلاثاء رئيسا جديدا، في منافسة قويّة بين عدد من المرشحين، ومعركة ستكون حاسمة في تحديد مصير حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، ومؤثرة في مستقبل العملية السياسية للبلاد.
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وترشح 3 أعضاء من مجلس الدولة للمنافسة على المنصب، وهم الرئيس الحالي محمد تكالة والسابق خالد المشري الذي يطمح للعودة إلى المشهد السياسي ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس.

وتنظم انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة كل عام، وتداول على الرئاسة 3 رؤساء حتى الآن، وهما، عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري ومحمد تكالة.

ومن المتوقع أن تكون نتائج هذه الانتخابات حاسمة ومؤثرة في مستقبل العملية السياسية في ليبيا، خاصة فيما يتعلّق بمصير حكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث يدعم محمد تكالة بقاءها ويعارض سياسات البرلمان خاصة فيما يتعلّق بالقوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 والميزانية العامة التي صادق عليها قبل أسابيع، بينما يدعم خالد المشري خارطة طريق مشتركة مع البرلمان تقوم على إجراء الانتخابات بعد إقرار قوانينها التي أعدتها لجنة 6+6، كما يبدي مرونة اتجاه تشكيل حكومة جديدة. (العربية)
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