بالفيديو: العاصفة ديبي دخلت إلى أميركا بقوة إعصار.. أوقعت قتلى وقطعت الكهرباء وتهدّد بفيضانات كارثية!

تسبّبت العاصفة الاستوائية ديبي التي دخلت البرّ الأميركي صباح الاثنين بقوة إعصار قبل أن تتراجع حدّتها، بوقوع أربعة قتلى على الأقل.

ةقالت السلطات المحلية إنّ فتى يبلغ من العمر 13 عاماً لقي مصرعه من جراء سقوط شجرة على منزل عائلته المتنقّل في فانينغ سبرينغز شمالي غرب فلوريدا.



وفي مقاطعة ديكسي بالولاية نفسها، أعلنت الشرطة أنّ شخصين قتلا في سيارة بالمقاطعة بعد أن "فقد السائق السيطرة عليها بسبب سوء الأحوال الجوية والطرق الرطبة". أما القتيل الرابع فهو سائق مقطورة وقد قضى بالقرب من تامبا بعد سقوطه في قناة.



ومن المتوقع لديبي التي تحوّلت إلى عاصفة مدارية يوم الاثنين بعد وصولها إلى اليابسة، أن تدخل شمال فلوريدا يوم الاثنين ثم تتجه نحو جنوب جورجيا، قبل أن تصل إلى ساحل تلك الولاية وكارولاينا الجنوبية مساء الثلاثاء، وهي الآن تهدّد بحدوث فيضانات كارثية في جنوب الولايات المتحدة، وفقًا لمركز الأعاصير الأميركي.



وبعد أن بلغت سرعتها 120 كم/ساعة، تباطأت سرعة الرياح الناتجة عن العاصفة إلى 85 كم/ساعة في المساء، ومن المفترض أن تستمر في التراجع، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير.



وحذّر المركز من احتمال ارتفاع منسوب المياه بما يصل إلى مترين تقريباً في أماكن على السواحل. وقال مدير المركز الوطني للأعاصير مايكل برانان إنّ "تأثيرات إعصار ديبي بدأت للتو، وسوف يستمر الشعور بها طوال الأسبوع في جزء من الساحل الجنوبي الشرقي".

اعصار ديبي يجتاح ولاية فلوريدا صباح اليوم الاثنين يعتبر الاعصار ديبي من الفئة الأولى إعصار ديبي، عاصفة من الفئة 1 تحمل رياحاً بسرعة 80 ميلاً في الساعة، وصل إلى منطقة بيغ بيند في فلوريدا، وفقاً للمركز الوطني الامريكي للأعاصير. . pic.twitter.com/V00iOiNvDe — حسين الموسوي (@hussynalmusawi) August 5, 2024 Advertisement

وأدّى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص فيما يستعد جنوب شرق الولايات المتحدة، لمستويات تاريخية محتملة من الأمطار وفيضانات كبرى.



وبلغ ديبي الشاطئ في منطقة بيغ بيند بولاية فلوريدا كإعصار من الفئة الأولى، وهي الأدنى على مقياس من خمس فئات تصاعدية، وذلك بفضل درجة حرارة دافئة بشكل غير معتاد في خليج المكسيك. وقال المركز الوطني للأعاصير إن أقصى سرعة للرياح المتواصلة بلغت 130 كيلومترا في الساعة.



وبحسب موقع "باور أوتج" الذي يتتبّع التزويد بالكهرباء، انقطع التيار عن أكثر من 250 ألف مستهلك حتى الآن.



وحذّر المركز الوطني للأعاصير من خطر حدوث عاصفة تهدد الحياة على طول ساحل خليج فلوريدا مع فيضانات تتراوح من 6 إلى 10 أقدام (1,8 إلى 3 أمتار) فوق مستوى سطح الأرض في بعض المناطق. (العربية)