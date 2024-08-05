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عربي-دولي
الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق بين أوستن وغالانت
Lebanon 24
05-08-2024
|
23:53
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كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" عن تواصل وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مع وزير الدفاع الأميركي جيمس أوستن هاتفياً، واتفقا على أن أي هجوم مسلحين متحالفين مع إيران على القوات الأميركية في العراق يشكل تصعيدا خطيرا.
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وقال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، الاثنين، على المستجدات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها للقوات الأميركية.
وأضاف البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس ونائبته بهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق، وناقشوا الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأميركية والرد على أي هجوم.
كما تم إطلاع بايدن وهاريس على "آخر الجهود العسكرية الأميركية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مجددا، والجهود الدبلوماسية المستمرة الرامية لتهدئة التوتر في المنطقة ووقف إطلاق النار".
وقبل ذلك، أعلن متحدث باسم "البنتاغون" إصابة أميركيين في هجوم صاروخي استهدف، الاثنين، قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق.
وأوضح المتحدث أن "ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي وقع اليوم ضد قوات أميركية وللتحالف في قاعدة عين الأسد في العراق، وتفيد المؤشرات الأولية بإصابة عدد من الأميركيين".
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أميركيين أن ما لا يقل عن خمسة جنود أميركيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عين الأسد في غرب العراق الاثنين.
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