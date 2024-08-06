فرص ترامب بالفوز مرتفعة مقارنة بهاريس.. خبير ديمقراطي يحذر

حذر الاستراتيجي الديمقراطي ديفيد أكسلرود من أن الحماس الكبير بين الديمقراطيين بشأن حملة نائبة الرئيس هاريس هو مجرد "نشوة غير عقلانية"، حيث لا يزال السباق متقاربًا.



وبدأت حملة هاريس بداية سريعة، حيث حطمت أرقامًا قياسية في جمع التبرعات وقلصت بشكل كبير من تقدم الرئيس السابق ترامب في استطلاعات الرأي منذ أن حلت محل الرئيس بايدن.

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وقال أكسلرود إنها تتمتع بقدر كبير من الزخم، ولكن إذا نظرت إلى استطلاعات الرأي، فإن هذا لا يزال سباقًا متقاربًا حقًا، وستكون هذه معركة صعبة لكلا الجانبين، إنها تستند إلى الأرقام التي نراها الآن. هناك الكثير من النشوة غير العقلانية على الجانب الديمقراطي الآن، لأنه كان هناك يأس لبعض الوقت حول الشكل الذي سيبدو عليه شهر نوفمبر والآن يشعر الناس أن هناك فرصة".



وعلى الرغم من هذا التفاؤل، قال أكسلرود إن الميزان لا يزال لصالح ترامب.



وأضاف "إنه سباق ترامب بالتأكيد، إنه متقدم وهو متقدم في معظم الولايات المتأرجحة، ويمكن لأي مرشح أن يفوز بها".



وكان أكسلرود من بين كبار الديمقراطيين الذين حثوا بايدن على ترك حملة 2024 لكنه لم ينضم إلى الحماسة لصالح هاريس إلى جانب أعضاء آخرين في الحزب.