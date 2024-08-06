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عربي-دولي

بايدن يتلقى تقريرا أمنيا حول "موعد الرد الإيراني على إسرائيل"

Lebanon 24
06-08-2024 | 02:19
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أبلغ فريق الأمن القومي الأميركي الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بأن موعد رد إيران و"حزب الله" على إسرائيل، لا يزال مجهولا.
وقال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يعملون على الاستعداد لمواجهة الهجمات المحتملة وحشد الضغط الدبلوماسي على إيران و"حزب" الله لمحاولة التقليل إلى أدنى حد من انتقامهما لاغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري الأعلى لـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت.
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وأفاد موقع "أكسيوس" بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره من مجموعة السبع يوم الأحد بأن إيران وحزب الله قد يهاجمان إسرائيل في أقرب وقت خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة.
وكشف مسؤولون أميركيون أنه في الاجتماع الذي عقده بايدن وهاريس مع مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الاثنين، كان التقييم أكثر دقة، وأن بايدن وهاريس أُبلغا بأن المخابرات الأميركية تتوقع سيناريو يتضمن موجتين من الهجمات، واحدة من "حزب الله" وواحدة من إيران والعديد من وكلائها الآخرين.
 


وشدد المسؤولون على أنه لا يزال من غير الواضح بالنسبة للمخابرات الأمريكية من سيهاجم أولا ونوع الهجوم الذي سيشنونه.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن رد إيران و"حزب الله" لا يزال "عملا مستمرا" وكلاهما لم يقررا بعد ما يريدان فعله بالضبط.

هذا وأعلن البيت الأبيض في بيان أنه خلال اجتماع غرفة العمليات، تم إطلاع بايدن وهاريس على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق والذي أصيب خلاله عدد من الجنود الأمريكيين.

وقال مسؤول أميركي إن البنتاغون يتوقع "المزيد من الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران ضد القوات الأمريكية في المنطقة في الأيام المقبلة". (الحرة)
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