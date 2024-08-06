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عربي-دولي

مجددًا.. اغتيال قيادي عسكري بارز في حماس بغزة وهذا اسمه

Lebanon 24
06-08-2024 | 03:00
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن اغتياله لعضو بارز آخر في حركة حماس بقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "قتلنا في غارة جوية محمد المحاسنة"، وقال إنه "المكلف بعمليات تهريب الأسلحة في حماس".

والإثنين أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتياله لعبد الفتاح الزريعي، الذي وصفه بأنه "وزير اقتصاد حركة حماس".
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وأوضح أن الزريعي "قيادي في قسم التصنيع التابع للجناح العسكري لحركة حماس".

وتكثف إسرائيل ضرباتها على غزة مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ما يقارب 40 ألفا، وفق السلطات الصحية في القطاع.

وقبل أيام اغتيل رئيس الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، في هجوم نسب إلى إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عنه حتى الآن. (سكاي نيوز)
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