رفع صورة كبيرة لإسماعيل هنية في إسطنبول.. وهذا ما كتب عليها

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كبيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، معلقة على أحد الجدران في مدينة إسطنبول التركية.

وقامت جهات تركية برفع صورة الراحل هنية في مناطق متفرقة من اسطنبول، وكتبت عليها بالتركية عبارة "دمك لن يبقى على الأرض" وهي كلمة يقولها الأتراك كناية عن الوعد بالأخذ بالثأر.

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