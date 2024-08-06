رفع صورة كبيرة لإسماعيل هنية في إسطنبول.. وهذا ما كتب عليها

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كبيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، معلقة على أحد الجدران في مدينة إسطنبول التركية.
وقامت جهات تركية برفع صورة الراحل هنية في مناطق متفرقة من اسطنبول، وكتبت عليها بالتركية عبارة "دمك لن يبقى على الأرض" وهي كلمة يقولها الأتراك كناية عن الوعد بالأخذ بالثأر.
وفي 3 آب الجاري، كشف "الحرس الثوري الإيراني" ملابسات اغتيال هنية في طهران يوم الأربعاء الماضي وطبيعة السلاح المستخدم في العملية.
وأضاف في بيان: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرام تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد ".
واختتم: "نؤكد أن الكيان الصهيوني سيتلقى العقاب الأليم والصعب في الزمان والمكان المناسبين". (روسيا اليوم)