تسبب بوفيات.. تحذير من مرض فيروسي "غير مألوف" ينتشر في بلدان أميركية وهذه عوارضه!

أصدرت منظمة الصحة للبلدان الأميركية "تحذيرا وبائيا" بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "أوروبوش" في أميركا اللاتينية، وتسبب في حالتي وفاة على الأقل، حسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

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وفيروس "أوروبوش"، هو "مرض غير مألوف" ينتشر عن طريق لدغات البراغيث والبعوض. وجاء التنبيه منه بعد أن أبلغت منظمة الصحة للبلدان الأميركية عن أول حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، بما في ذلك وفيات أجنة، حيث ينتقل الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الحمل.وأكدت منظمة الصحة للبلدان الأميركية أن ما لا يقل عن 7284 إصابة في البرازيل، بما يمثل 90 بالمئة من جميع حالات "أوروبوش" المؤكدة في الأميركتين، ارتفاعا من 832 حالة أبلغ عنها في البرازيل العام الماضي.وتتشابه أعراض فيروس "أوروبوش" مع أعراض حمى الضنك، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إذ تشمل هذه الأعراض الصداع والحمى وآلام العضلات وتيبس المفاصل والغثيان والقيء والقشعريرة وحساسية الضوء.أما في الحالات الشديدة، يمكن للفيروس أن يتسبب في تورم الأنسجة المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وقد تشمل الأعراض أيضا الطفح الجلدي والقيء والنزيف.وتبدأ الأعراض عادة بعد 4 إلى 8 أيام من تعرض الشخص للدغة الحشرات والتي تستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أيام، فيما قد تستمر العدوى لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وفق "إن بي سي نيوز".من جانبها، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أنه لا يزال "من غير الواضح ما إذا كانت الإصابة بفيروس أوروبوش هي سبب النتائج الصحية السلبية للأجنة"، مشيرة إلى أنها تعمل مع منظمة الصحة للبلدان الأميركية وشركاء دوليين آخرين لمعرفة المزيد عن المخاطر المحتملة لمرض أوروبوش أثناء الحمل.ولا توجد لقاحات أو أدوية للوقاية من عدوى أوروبوش أو علاجها، إذ يركز العلاج على تخفيف أعراض المرضى، وفقا لمنظمة الصحة للبلدان الأميركية. (الحرة)