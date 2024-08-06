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عربي-دولي
إيران تعتقل العشرات بعد اغتيال هنية.. ما حقيقة ذلك؟
Lebanon 24
06-08-2024
|
04:04
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أعلن متحدث القضاء الإيراني، عن عدم وجود أي اعتقالات بخصوص جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مؤكدا أنها مجرد شائعات.
وأشار القضاء الإيراني إلى أن طهران ستعمل على ملاحقة الولايات المتحدة قضائيا في الأروقة الدولية جراء "دعمها للكيان الاسرائيلي".
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وأعلن مساعد رئيس السلطة القضائية بإيران صادق رحيمي يوم أمس الإثنين، تشكيل ملف قضائي بقضية اغتيال هنية، وإصدار أمر بتحديد واعتقال كل من يثبت إهماله أو استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية الاغتيال.
وفي سياق متصل، أكد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم أمس، أن "المعلومات تفيد بأن الحكومة الأميركية بكامل طاقتها، الشريك الأصيل للكيان الصهيوني، والطرف المسؤول عن تصعيد التوتر في المنطقة هو إسرائيل وبدعم مباشر وغير محدود من الولايات المتحدة".
وأضاف كنعاني في تعليق على تطورات حادثة اغتيال هنية: "يجب على واشنطن القيام بواجباتها واستخدام قوتها لوقف إسرائيل"، معتبرا أن "النظام الإسرائيلي لا يقوم بأية مغامرات دون الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة".
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